Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о майнинге

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал отклонить проект закона о майнинге криптовалют.
Ранее представители фракции «Новые люди» внесли законопроект «О майнинге в Российской Федерации». Этот документ фиксирует в законе основы регулирования майнинга криптовалют в отечественной юрисдикции. Однако в проекте ничего не сказано о налогообложении, требований к дата-центрам и операторам майнинга.
У Комитета сформировалось несколько претензий к законопроекту: во-первых, он предусматривает использование криптовалют как средства платежа в РФ (а это запрещено Конституцией), во-вторых, нет системного подхода к регулированию майнинга и цифровых валют, в-третьих, закон носит неполноценный характер, его необходимо доработать.
В последнее время в России все больше и больше легализуют цифровые деньги, а также финансовые активы. Сейчас государство активно внедряет цифровой рубль — национальную цифровую валюту нашей страны. В 2024 году к ней начнут подключаться российские банки.