Комитет Госдумы рекомендовал отклонить законопроект о майнинге

Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал отклонить проект закона о майнинге криптовалют.

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Ранее представители фракции «Новые люди» внесли законопроект «О майнинге в Российской Федерации». Этот документ фиксирует в законе основы регулирования майнинга криптовалют в отечественной юрисдикции. Однако в проекте ничего не сказано о налогообложении, требований к дата-центрам и операторам майнинга.

У Комитета сформировалось несколько претензий к законопроекту: во-первых, он предусматривает использование криптовалют как средства платежа в РФ (а это запрещено Конституцией), во-вторых, нет системного подхода к регулированию майнинга и цифровых валют, в-третьих, закон носит неполноценный характер, его необходимо доработать.