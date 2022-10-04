В России разработали метод очистки заболоченных лугов от радиации

Ученые из Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского (ГЕОХИ РАН) совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом радиологии и агроэкологии (ВНИИРАЭ) нашли эффективные методы очистки болотных пастбищ от радиоактивной грязи.

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В ходе исследования ученые проанализировали особенности распределения радиоактивного цезия-137 чернобыльского происхождения в почвах пастбищ Новозыбковского района Брянской области России. Было установлено, что значительная часть этого изотопа по-прежнему находится в верхних слоях почв, не проникая глубже.

“На основании результатов исследования мы предложили агромелиоративные мероприятия, направленные на усиление минерализации органического азота. Это увеличит вертикальную миграцию радиоактивного цезия и ускорит процессы очищения от радионуклидов верхних корнеобитаемых слоев”, – говорят исследователи.