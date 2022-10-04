Представлен первый планшет Xiaomi Redmi

Спустя недели и месяцы слухов с утечками, Xiaomi наконец-то представила свой первый планшет под брендом Redmi — Redmi Pad.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Новинка получила цельноалюминиевый корпус, что обеспечило ему небольшой вес — 465 г, прямо как у iPad Air. При этом размер IPS-дисплея новинки — 10,6 дюйма, с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2К.

Основой для планшета стал процессор Helio G99 от MediaTek, который дебютировал вместе с данным устройством. Помимо этого, Redmi Pad получило до 6 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ памяти постоянной. Последнюю можно увеличить благодаря microSD-карте.

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Из прочего стоит отметить 8 Мп основную и 8 Мп селфи-камеру, установленную в девайсе. Также в него «воткнули» аккумулятор на 8000 мАч и зарядку на 18 Вт.

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