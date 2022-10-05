Химики создали композитный анодный материал для литий-ионных аккумуляторов

В Центре компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии (ранее — ИПХФ РАН) разработан новый композитный анод для литий-ионного аккумулятора с улучшенными характеристиками. На материал получен патент.

Созданные на основе этого материала электроды показали очень хорошую разрядную емкость — порядка 900 миллиампер-час на грамм, что более чем в два раза выше, чем у графита, «классического» анодного материала литий-ионных аккумуляторов. При циклировании до 100 циклов разряда с повышенными скоростями (быстротоковый разряд анода за полчаса) емкость материала удерживалась на уровне не меньше, чем 600 миллиампер-час на грамм.