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26 минут назад

Создан новый композитный анодный материал для литий-ионных аккумуляторов

InScienceиещё 1

В Центре компетенций НТИ «Новые и мобильные источники энергии» при ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии (ранее — ИПХФ РАН) разработан новый композитный анод для литий-ионного аккумулятора с улучшенными характеристиками. На материал получен патент.

Химики создали композитный анодный материал для литий-ионных аккумуляторов
Фото: InScienceInScience

Химики Центра разработали композит из наноразмерного кремния, полученного методом плазмохимического синтеза и восстановленного оксида графена. Этот композит оказался очень хорошим анодным материалом для литий-ионного аккумулятора.

Созданные на основе этого материала электроды показали очень хорошую разрядную емкость — порядка 900 миллиампер-час на грамм, что более чем в два раза выше, чем у графита, «классического» анодного материала литий-ионных аккумуляторов. При циклировании до 100 циклов разряда с повышенными скоростями (быстротоковый разряд анода за полчаса) емкость материала удерживалась на уровне не меньше, чем 600 миллиампер-час на грамм.

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