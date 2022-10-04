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59 минут назад

В Samsung ответили на вопрос о поставках продукции в Россию

Лера Букина

Южнокорейская технологическая корпорация Samsung пока не знает, возобновит ли поставки на территорию России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.

В Samsung ответили на вопрос о поставках продукции в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что ввоз продукции в страну все еще приостановлен.

«Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что Samsung в России трудоустроила ряд специалистов, которые ушли из шведской компании Electrolux. Речь шла о менеджерах по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники. В Samsung отказались от предоставления комментариев по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что, по данным GfK Russia, спрос на импортную бытовую технику с начала 2022 года уменьшился на 12,6% в общем объеме покупок и на 5,5% в денежном эквиваленте.

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