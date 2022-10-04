В Samsung ответили на вопрос о поставках продукции в Россию

Южнокорейская технологическая корпорация Samsung пока не знает, возобновит ли поставки на территорию России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу компании.
Там отметили, что ввоз продукции в страну все еще приостановлен.
«Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок», — подчеркнули в пресс-службе компании.
Газета «Коммерсант» ранее сообщила, что Samsung в России трудоустроила ряд специалистов, которые ушли из шведской компании Electrolux. Речь шла о менеджерах по развитию бизнеса, а также продажам в сфере крупной бытовой техники. В Samsung отказались от предоставления комментариев по данному вопросу.
Ранее сообщалось, что, по данным GfK Russia, спрос на импортную бытовую технику с начала 2022 года уменьшился на 12,6% в общем объеме покупок и на 5,5% в денежном эквиваленте.