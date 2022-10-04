Состоялся релиз виртуального планетария Stellarium

В релизной версии Stellarium поддерживается около 600 тыс. звёзд и других небесных объектов. Рассматривать их можно с улучшенной детализацией, высоким разрешением и переработанной моделью освещения. Также программа поддерживает местоположение пользователя и позволяет рассмотреть объект, который теоретически мог бы увидеть человек у себя дома при наличии телескопа.