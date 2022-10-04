В октябре на Солнце зафиксировали мощнейшие вспышки

В конце сентября 2022 года астрономы лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировали на Солнце быстрый рост активности. Об этом специалисты сообщили на официальном сайте лаборатории.
«Быстрый рост активности зафиксирован на Солнце 29 сентября и продолжается по текущий день. За три дня, с первого октября, произошло уже 35 солнечных вспышек, в том числе 7 вспышек уровня M (класс, предшествующий максимальному) и одна вспышка высшего уровня X (зарегистрирована менее суток назад, почти точно в полночь между 2 и 3 октября). Общий уровень вспышечной активности составляет сейчас около 8 по 10-балльной шкале и второй день находится в красной зоне», – сообщили специалисты.
В лаборатории уточняют, что крупная группа солнечных пятен, находящаяся в настоящее время в северном полушарии Солнца, является источником вспышек. Около 50 тысяч километров составляет размер группы. Отдельные пятна по размеру превышают Землю.
По словам специалистов, в ближайшие два дня активность только возрастет. Кроме того, они ожидают серию выбросов солнечного вещества в сторону Земли, что увеличит нагрузку на магнитное поле и атмосферу Земли.
«Ощутимый спад активности ожидается не раньше чем через несколько дней – ко второй половине, либо, при неблагоприятном развитии, к концу недели», – отметили ученые.
При этом крупных магнитных бурь пока не ожидается.