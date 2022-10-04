В октябре на Солнце зафиксировали мощнейшие вспышки

«Быстрый рост активности зафиксирован на Солнце 29 сентября и продолжается по текущий день. За три дня, с первого октября, произошло уже 35 солнечных вспышек, в том числе 7 вспышек уровня M (класс, предшествующий максимальному) и одна вспышка высшего уровня X (зарегистрирована менее суток назад, почти точно в полночь между 2 и 3 октября). Общий уровень вспышечной активности составляет сейчас около 8 по 10-балльной шкале и второй день находится в красной зоне», – сообщили специалисты.