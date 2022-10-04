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1 час назад

ТАСС: суд Москвы оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за интервью с политиком Арестовичем

Газета.Ruиещё 4

Суд Москвы оштрафовал платформу для стримеров Twitch за публикацию интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем, который является советником президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сумма взыскания составила 4 млн рублей.

Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за интервью с Арестовичем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive, Inc. по ч. 2 ст 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — цитирует агентство решение судьи Тимура Вахрамеева.

Отмечается, что поводом для иска стала информация в интервью с Арестовичем об ударах воздушно-космических сил РФ по территории Одессы в ходе специальной военной операции на Украине, которую Роскомнадзор счел недостоверной.

Кроме того в ТАСС отметили, что Twitch угрожает еще один штраф – уже в размере 8 млн рублей – за публикацию другого интервью с Арестовичем, а также выступления неназванного украинского военного эксперта.

Наука и техника,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,Роскомнадзор,
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