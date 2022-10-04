Twitch оштрафовали на 4 млн рублей за интервью с Арестовичем

Суд Москвы оштрафовал платформу для стримеров Twitch за публикацию интервью с украинским политиком Алексеем Арестовичем, который является советником президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает агентство ТАСС. Сумма взыскания составила 4 млн рублей.

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«Суд постановил признать виновной компанию Twitch Interactive, Inc. по ч. 2 ст 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 4 млн рублей», — цитирует агентство решение судьи Тимура Вахрамеева.

Отмечается, что поводом для иска стала информация в интервью с Арестовичем об ударах воздушно-космических сил РФ по территории Одессы в ходе специальной военной операции на Украине, которую Роскомнадзор счел недостоверной.