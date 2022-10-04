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1 час назад

TikTok оштрафовали в России на 3 млн рублей из-за ЛГБТ-контента

Чемпионат.comиещё 10

В конце августа появилась информация, что TikTok в России могут оштрафовать на крупную сумму из-за отказа удалять контент, распространяющий ЛГБТ. Так и случилось — владельцы соцсети должны заплатить 3 млн рублей.

TikTok оштрафовали в России на 3 млн рублей из-за ЛГБТ-контента
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Суд постановил признать виновной компанию TikTok Pte Ltd по ч. 2 ст 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей.

Полноценно TikTok обвиняют в пропаганде движения ЛГБТ, радикального феминизма и искажённого представления о традиционных сексуальных отношениях.

Будет ли заплачен назначенный штраф, неизвестно. Представители социальный сети пока никак не прокомментировали ситуацию.

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