Хакеры объединились для атаки на продавцов беспилотников

Злоумышленники генерируют вредоносный трафик с помощью собственных мощностей. Они считают, что БПЛА могут использоваться для аэроразведки и наведения артиллерии. В общей сложности под ударом находится около 70 российских интернет-магазинов, сообщает газета «Коммерсантъ».

«Причём речь также идёт о продавцах радиоуправляемой техники категории «хобби». Помимо специализированных магазинов, под удар попадают и гипермаркеты электроники, имеющие в своём ассортименте подобные товары», — рассказали опрошенные изданием эксперты.

Ранее российская хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные, касающиеся более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки Украины. В списке, в частности, значатся данные сотрудников, работающих под прикрытием посольств в более чем 20 странах. В базу внесены государства, активно поддерживающие Киев в противостоянии с Москвой.