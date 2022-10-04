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1 час назад

«Ъ»: хакеры объединились для атаки на продавцов беспилотников

Говорит Москва

Злоумышленники генерируют вредоносный трафик с помощью собственных мощностей. Они считают, что БПЛА могут использоваться для аэроразведки и наведения артиллерии. В общей сложности под ударом находится около 70 российских интернет-магазинов, сообщает газета «Коммерсантъ».

Хакеры объединились для атаки на продавцов беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Причём речь также идёт о продавцах радиоуправляемой техники категории «хобби». Помимо специализированных магазинов, под удар попадают и гипермаркеты электроники, имеющие в своём ассортименте подобные товары», — рассказали опрошенные изданием эксперты.

Ранее российская хакерская группировка RaHDIt выложила в открытый доступ данные, касающиеся более чем 1,5 тысячи сотрудников службы внешней разведки Украины. В списке, в частности, значатся данные сотрудников, работающих под прикрытием посольств в более чем 20 странах. В базу внесены государства, активно поддерживающие Киев в противостоянии с Москвой.

Наука и техника,СВР России,
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