iPhone 14 рекордно обесценился

Специалисты фирмы SellCell рассказали о динамике цен на новые смартфоны Apple. Об этом сообщается на сайте компании.

Эксперты фирмы, которая занимается перепродажей бывших в употреблении смартфонов, рассказали о появлении на своей площадке первых подержанных iPhone 14. Специалисты выяснили, что через 10 дней с момента выхода устройства в продажу средняя стоимость гаджета на площадке составила рекордные 506 долларов — при рекомендованной цене в 799 долларов. Таким образом, телефон подешевел почти в два раза быстрее, чем iPhone 13 — тот за аналогичный период прошлого года подешевле с 799 до 660 долларов.

В отчете говорится, что топовые устройства серии — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max — теряют в цене почти столько же, сколько флагманы 2021 года. Так, если iPhone 14 Pro и 14 Pro Max подешевели на 34 и 22 процента соответственно, то iPhone 13 Pro и 13 Pro Max за аналогичный период 2021 года обесценились на 27 и 19 процентов соответственно.

Авторы отметили, что iPhone 14 с накопителем на 512 гигабайт быстрее остальных смартфонов Apple терял в цене. Официально оцененный в 1099 долларов девайс можно приобрести за 656 доллара — падение составило 40,3 процента.