В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Россиянам напомнили о простом способе защиты банковских приложений

Lenta.ruиещё 5

Эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев напомнил о простом способе защиты личных данных и банковских приложений на смартфоне от злоумышленников. В беседе с радио Sputnik он посоветовал россиянам для этой цели установить на сим-карте PIN-код.

Россиянам напомнили о простом способе защиты банковских приложений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все забыли про PIN-коды. Люди либо оставляют там стандартные четыре нуля, либо отключают этот способ защиты сим-карты. Но при этом все сервисы, все социальные сети и даже банковские приложения завязаны на номер телефона», — указал Мокеев.

Он обратил внимание на то, что забытые пароли от сервисов можно восстанавливать с помощью отправки сообщения на номер телефона. Эксперт отметил, что этим может воспользоваться злоумышленник, если к нему попадет чужой смартфон. «Он может достать сим-карту, вставить ее в другой телефон и сменить пароли от ваших сервисов», — объяснил собеседник издания.

Активировать защиту сим-карты с помощью PIN-кода можно в настройках в смартфоне, добавил Мокеев. По его словам, в случае, если пользователь не помнит свой PIN-код, перед процедурой следует позвонить мобильному оператору и узнать PUK-код, которым можно будет воспользоваться, если сим-карта окажется заблокирована после ошибочного ввода PIN-кода. В противном случае доступ к заблокированной сим-карте придется восстанавливать в салоне связи, подчеркнул специалист.

Ранее руководитель группы SOC практики информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Владимир Асташов назвал способы защиты данных в облаке. В частности, он порекомендовал использовать криптоконтейнеры – программы, созданные для защиты от взлома.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители