В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
49 минут назад

В Apple рассказали, как появилась идея Dynamic Island

Ferra.ruиещё 1

Старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги и вице-президент Apple по пользовательскому интерфейсу Алан Дай рассказали, как разрабатывался Dynamic Island.

В Apple рассказали, как появилась идея Dynamic Island
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам руководителей, Dynamic Island — кардинальное изменение пользовательского опыта в iPhone за последние 5 лет. Это произошло впервые после выхода на рынок iPhone X. И новые решения для iPhone 14 Pro.

После того, как в верхней части экрана iPhone освободилось пространство в силу уменьшения системы камер TrueDepth, специалисты Apple думали о том, как в фирменном стиле компании создать, что-то элегантное, но очень полезное. Федериги отметил, что Dynamic Island хоть и немного отличается от идей антропоморфизма, но всё равно придаёт каждому iPhone новый сильный заряд индивидуальности.

Компания стремилась создать «бесшовный» опыт, такой, в котором как можно больше будет размыта грань между тем, где заканчивается оборудование и начинается ПО.

«Для нас было крайне интересно объединить то, что происходит на нашем iPhone, в этом небольшом интерактивном месте», — рассказал Крейг Федериги.

Наука и техника,Крейг Федериги,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители