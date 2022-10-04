В Apple рассказали, как появилась идея Dynamic Island

Старший вице-президент Apple по разработке ПО Крейг Федериги и вице-президент Apple по пользовательскому интерфейсу Алан Дай рассказали, как разрабатывался Dynamic Island.
По словам руководителей, Dynamic Island — кардинальное изменение пользовательского опыта в iPhone за последние 5 лет. Это произошло впервые после выхода на рынок iPhone X. И новые решения для iPhone 14 Pro.
Компания стремилась создать «бесшовный» опыт, такой, в котором как можно больше будет размыта грань между тем, где заканчивается оборудование и начинается ПО.
«Для нас было крайне интересно объединить то, что происходит на нашем iPhone, в этом небольшом интерактивном месте», — рассказал Крейг Федериги.