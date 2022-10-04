В Apple рассказали, как появилась идея Dynamic Island

После того, как в верхней части экрана iPhone освободилось пространство в силу уменьшения системы камер TrueDepth, специалисты Apple думали о том, как в фирменном стиле компании создать, что-то элегантное, но очень полезное. Федериги отметил, что Dynamic Island хоть и немного отличается от идей антропоморфизма, но всё равно придаёт каждому iPhone новый сильный заряд индивидуальности.