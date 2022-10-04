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1 час назад

SpaceX потратили $80 млн на сеть Starlink на Украине

ТАССиещё 1

Американская компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы своей интернет-сети Starlink на Украине. Об этом в понедельник заявил основатель SpaceX Илон Маск.

Названа сумма, которую SpaceX потратили на сеть Starlink на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Затраты SpaceX из своего кармана на запуск и поддержку Starlink на Украине пока что составляют примерно $80 млн", - написал он.

27 февраля Маск сообщил, что открыл доступ к своей глобальной системе спутниковой связи Starlink на территории Украины. В марте американские СМИ сообщали, что украинская армия использует спутниковую группировку Starlink для нанесения ударов по российским войскам в условиях отсутствия альтернативных каналов связи.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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