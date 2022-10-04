В NASA объяснили, почему не стали сокращать штат сотрудников в России

NASA не испытывает недостатка сотрудников в России , несмотря на просьбы американских властей покинуть РФ гражданам США . Об этом рассказал руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монтальбано.

«Сейчас мы полностью укомплектованы», - отметил он в ходе брифинга, который был посвящен старту международного экипажа на МКС на корабле Crew Dragon.

«Сейчас я не ожидаю влияния (текущей ситуации - прим. ред.) на предстоящий запуск "Союза" весной будущего года, у нас достаточно необходимых сотрудников», - уточнил Джоэл Монтальбано.

В конце сентября сообщалось, что NASA в третий раз отложила намеченный запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion в рамках лунной миссии «Артемида-1». Это связано с тропическим штормом «Иан». В последний раз миссия «Артемида-1» к Луне сорвалась из-за разгерметизации. Произошли проблемы с баками ракеты-носителя.