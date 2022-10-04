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1 час назад

Минобороны сообщило об экспериментах на орбитах с иностранными спутниками

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Главный центр разведки космической обстановки уделяет особое внимание проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, сообщило Минобороны.

Минобороны заявило об экспериментах на орбитах с иностранными спутниками
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

В сообщении по случаю 65-летия Космических войск отмечается, что также особое внимание уделялось контролю состава и состояния иностранных орбитальных группировок. За год российские системы обнаружили свыше 150 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения, передает РИА «Новости».

Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу в ноябре подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Наука и техника,Сергей Шойгу,
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