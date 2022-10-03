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21 минуту назад

Биологи исследовали ДНК консервированной рыбки вымершего вида

Газета.Ru

Ученые провели секвенирование сохраненного в формалине новозеландского прототрокта. Статья об этом опубликована в Zoological Journal of the Linnean Society.

Биологи исследовали ДНК консервированной рыбки вымершего вида
Фото: Otago MuseumOtago Museum

Новозеландский прототрокт - это небольшая рыба, дальний родственник распространенных в средней полосе корюшек. В XIX веке их вылавливали множество, вплоть до того, что тушки сразу применяли для удобрения полей, а не для еды.

К XX веку популяция прототроктов стала резко сокращаться, в том числе из-за загрязнения рек и чрезмерного вылова. К 1986 году вид объявили вымершим. В музеях хранится несколько экспонатов этой рыбы, но для их консервации используется формалин, который разрушает ДНК. Однако новый метод позволит частично секвенировать геном, несмотря на то, что цепочки частично слиплись от консервирующего агента.

Новозеландский прототрокт оказался родственником австралийского прототрокта, причем последний общий предок этих видов жил более 15 млн лет назад. Предположительно, новозеландские прототрокты сформировали новый вид после образования Альпийского разлома, поднявшего современную Новую Зеландию с морского дна. Дело в том, что хотя мальки новозеландского прототрокта могут жить в соленой воде, взрослым рыбам нужны солоноватые или пресные воды. Так что только с возникновением новой суши рыба смогла репродуктивно обособиться от своих родственников в Австралии.

Ранее вымершего австралийского таракана с острова Лорд-Хау обнаружили живым под камнем.

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