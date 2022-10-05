Ученые выяснили, что жизнь на Земле зародилась в каплях воды

Американские ученые из Университета Пердью показали, что реакции образования пептидов, которые были необходимы для зарождения жизни на Земле, проходили в каплях воды. Скорость такой реакции в каплях в тысячи и миллионы раз превышает ее скорость в растворе. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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На протяжении десятилетий ученые предполагали, что жизнь на Земле зародилась в океанах. Тем не менее, было не совсем понятно, как это произошло на молекулярном, химическом уровне. Аминокислоты способны взаимодействовать друг с другом и образовывать пептиды, затем формируя белки. Тем не менее, в ходе образования пептидной связи образуется молекула воды. В условиях, когда в среде и так много воды, такая реакция идет в обратную сторону, что вызывает сомнения в спонтанном образовании пептидов.

Американские ученые предположили, что спонтанное образование пептидов происходило на границе фаз — в каплях воды, которые контактируют с воздухом. На протяжении 10 лет с помощью масс-спектрометрии исследователи изучали реакции, проходящие в каплях воды. Оказалось, что именно в них могли проходить спонтанные реакции образования пептидов из аминокислот. При этом скорость реакций в каплях в тысячи и миллионы раз выше, чем в растворе. Благодаря этому для проведения реакций не требуется катализаторов.