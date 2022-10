Ученые выяснили, что жизнь на Земле зародилась в каплях воды

Американские ученые из Университета Пердью показали, что реакции образования пептидов, которые были необходимы для зарождения жизни на Земле, проходили в каплях воды. Скорость такой реакции в каплях в тысячи и миллионы раз превышает ее скорость в растворе. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.