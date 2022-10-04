Загрязнение аэрозолями ускоряет изменение климата

Американские ученые смоделировали несколько сценариев последствий влияния аэрозольного загрязнения на качество воздуха в разных частях земного шара. Специалисты надеются, что их статья, опубликованная в журнале Science Advances, сможет побудить некоторые страны сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

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Аэрозоли — невидимые глазу частицы твердых или жидких веществ, летающие в воздухе. Наличие их в атмосфере может выражаться в виде тумана, смога или легкой дымки. Искусственные аэрозоли, как правило, попадают в воздух в результате человеческой деятельности: выбросов промышленных предприятий и заводов, выхлопов транспортных средств, захоронений различных отходов. В отличие от парниковых газов, которые загрязняют окружающую среду равномерно, аэрозоли способны скапливаться локально в местах выброса, тем самым значительно ухудшая экологическую обстановку на отдельных территориях.

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Такие вещества не только оказывают негативное воздействие на окружающую среду в локальном масштабе и организм человека, но и способствуют образованию дыр в озоновом слое, что, в свою очередь глобально влияет на изменение климата. Поэтому решение проблемы загрязнения воздуха аэрозолями является одной из важнейших задач современной экологии.

Чтобы изучить влияние аэрозолей в сравнении с выбросами углекислого газа, исследователи США собрали набор климатических симуляций с использованием модели системы Community Earth версии 1, разработанной Национальным центром атмосферных исследований. Авторы провели эксперимент, в ходе которого были искусственно воссозданы условия, идентичные ситуации, если бы в 8 крупнейших промышленных регионах планеты (Бразилия, Китай, Восточная Африка, Западная Европа, Индия, Индонезия, Соединенные Штаты и Южная Африка) произошли одинаковые выбросы аэрозолей. После ученые посмотрели, как аэрозольные выбросы влияют на температуру, осадки и качество приземного воздуха на разных территориях. Полученные данные исследователи связали с взаимодействием климата, качества воздуха, урожайностью сельскохозяйственных культур, детской смертностью и показателем ВВП в выбранных регионах.