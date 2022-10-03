Не только Tesla Bot: семь роботов, которых можно купить прямо сейчас

Недавно Илон Маск представил первый рабочий прототип Tesla Bot — человекоподобного робота, который якобы будет стоит дешевле $20 000. Впрочем, роботизированные помощники уже далеко не новость: портал Geekflare собрал список роботов, которых вы можете приобрести уже сейчас по гораздо меньшей цене.

Фото: Boston Robotics Boston Robotics

Lovot

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Lovot — это роботизированный питомец, который обладает интеллектом супер-компьютера и внешностью миленькой мягкой игрушки. При помощи более 50 сенсоров, вмонтированных в «рог» на лбу, он реагирует на поведение владельца, его настроение и действия, чтобы поднять человеку настроение. Например, Lovot отлично подходит для обнимашек: встроенная система обогрева делает его теплым и приятным наощупь, как настоящее животное.

GROOVE X

Miko 3

Робот Miko 3 заявлен как персональный помощник для детей и чуткий наблюдатель для родителей. Он поможет сделать уроки, приподнимет настрой шуткой, подскажет ответ на вопрос или просто включит музыку, чтобы ненадолго отвлечь ребенка от нагрузки. Кроме того, за счет встроенного экрана и камеры Miko 3 может использоваться для сеансов видеосвязи.

Miko

Vector Robot

Vector Robot — миниатюрный робот-компаньон, который живет прямо на столе своего хозяина. Если говорить прямо, то это милый аналог умной колонки Alexa на колесиках: он объезжает препятствия, реагирует на звуки и прикосновения, а также отвечает на запросы владельца при помощи микрофона и динамиков. Дорогой, но умилительный гаджет, чем-то похожий на робота, подающего масло, из сериала «Рик и Морти».

Digital Dream Labs

Astro Robot

Astro Robot от Amazon тоже в какой-то степени можно назвать развитием идей Alexa, однако этот робот предназначен для помощи по домашним делам. Он распознает окружающий интерьер, свободно передвигается по квартире и уведомляет владельца, например, о подозрительных звуках и незнакомых людях, пока хозяина нет дома.

Amazon

Loomo

Фирма Segway, известная по своим двухколесным скутерам, тоже разработала собственного робота. Loomo — это умный электрический скутер с автопилотом, который реагирует на жесты и голосовые команды. Он также способен передвигаться по разным поверхностям благодаря сенсорам, отслеживающим скорость и стабильность робота, параллельно снимая видео и фото.

Segway

Willow

Willow — многофункциональный помощник для тех, кто хочет содержать сад и лужайку в лучшем виде. Этот приземистый робот спокойно покосит газон, подметет крыльцо, осмотрит двор на предмет незваных гостей и вернется на базу. Кроме того, Willow поддерживает обучение новым командам, подробные настройки поведения и сменные аксессуары, благодаря которым умная газонокосилка еще сильнее расширит свои возможности.