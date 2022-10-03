Российские космонавты исследовали работу сердца и дыхания в невесомости

Российские космонавты на МКС приступили к научным исследованиям. Они изучают влияние невесомости на сердце и дыхание, сообщает ТАСС.

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Дмитрий Петелин и Сергей Прокопьев сняли электрокардиограмму (ЭКГ) и замерили параметры дыхания в разных ритмах, в том числе при задержке. Данные фиксируются несколько раз, до полета и после него, затем эксперты их сравнивают. По словам медицинских работников, задержка дыхания в космосе увеличивается.

Исследования проводятся в рамках эксперимента «Кардиовектор». Он посвящен комплексному изучению сердечно-сосудистой системы во время адаптации организма к длительной невесомости.