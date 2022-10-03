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46 минут назад

В России создадут свою ОС для смартфонов. Она сможет запускать Android-приложения

Ferra.ru

Компания «Ред софт», создавшая «Ред ОС», объявила о свежих планах. Разработчик намерен представить мобильную операционную систему, которая будет одновременно и заменой Android, и сможет запускать приложения, написанные для ОС от Google.

В РФ создадут ОС для смартфонов, которая сможет запускать Android-приложения
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Называться новинка будет в духе компании — «Ред ОС М». При этом пока что генеральный директор «Ред софт» не стал озвучивать даже примерных сроков релиза свежего проекта корпорации.

Сообщается, что будущая мобильная система может быть использована в госсекторе. Помимо этого, её смогут использовать корпоративные сотрудники и обычные пользователи. Ключом к такому разнообразию должна стать универсальность операционной системы.

Отметим, что в России, помимо будущего решения от «Ред софт», также имеется мобильная операционная система «Аврора». В её основу легла финская ОС Sailfish.

Наука и техника,Google,
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