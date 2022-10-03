В РФ создадут ОС для смартфонов, которая сможет запускать Android-приложения

Компания «Ред софт», создавшая «Ред ОС», объявила о свежих планах. Разработчик намерен представить мобильную операционную систему, которая будет одновременно и заменой Android, и сможет запускать приложения, написанные для ОС от Google.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Называться новинка будет в духе компании — «Ред ОС М». При этом пока что генеральный директор «Ред софт» не стал озвучивать даже примерных сроков релиза свежего проекта корпорации.

Сообщается, что будущая мобильная система может быть использована в госсекторе. Помимо этого, её смогут использовать корпоративные сотрудники и обычные пользователи. Ключом к такому разнообразию должна стать универсальность операционной системы.