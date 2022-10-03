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23 минуты назад

Австралийская ракета Firefly Alpha впервые достигла космоса

Газета.Ru

Ракета Firefly Alpha впервые вывела на околоземную орбиту полезную нагрузку. Об этом сообщает Space News.

Австралийская ракета Firefly Alpha впервые достигла космоса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Firefly Alpha — это разработка частной компании Firefly Aerospace, базирующейся в Австралии. Ракета относится к сверхлегкому классу и позиционируется как самый бюджетный носитель в этом классе. Полезная нагрузка носителя составляет 1 тонну, в движение он приводится кислородно-керосиновыми двигателями Reaver 1.

Успешный запуск произошел 1 октября с американской авиабазы Ванденберг. Ракета вывела на околоземную орбиту с высотой 300 километров и наклонением 137 градусов семь аппаратов: два спутника-кубсата формата 3U, а также носитель пикоспутников 8P Pocketqube с пятью аппаратами. Этому успешному запуску предшествовало ряд неудачных. Первый из них был 3 сентября 2021 года, когда через несколько минут носитель взорвался из-за сбоя в работе одного из двигателей.

Нынешний, получивший обозначение «To The Black», изначально был намечен на 11 сентября 2022 года, но несколько раз переносился из-за плохой погоды и неполадок, выявленных во время предстартовой подготовки. Следующий пуск Firefly Alpha ожидается уже в этом году, ракета доставит на орбиту еще несколько кубсатов по контракту с NASA.

Ранее телескопы Hubble и Webb запечатлели «взрыв» астероида Диморф после тарана зондом DART.

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