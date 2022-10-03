Магнитные бури в октябре: календарь на месяц

В октябре 2022 года на Земле ожидается три магнитные бури, а также повышение магнитного фона. Об этом сообщает сайт Meteoagent. Он ссылается на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов Америки.
Первая магнитная буря началась 1 октября и будет продолжаться до 6 октября. Вторая ожидается 14 числа, третья — 20-21 числа.
Вот календарь магнитных бурь на месяц, начиная с 3 октября. Прогноз на 31 число данного месяца на сайте не приводится.
3 октября — сильная магнитная буря
4 октября — сильная магнитная буря
5 октября — магнитная буря
6 октября — магнитная буря
7 октября — повышенный магнитный фон
8 октября — повышенный магнитный фон
9 октября — повышенный магнитный фон
10 октября — повышенный магнитный фон
11 октября — повышенный магнитный фон
12 октября — повышенный магнитный фон
13 октября — повышенный магнитный фон
14 октября — магнитная буря
15 октября — повышенный магнитный фон
16 октября — повышенный магнитный фон
17 октября — повышенный магнитный фон
18 октября — повышенный магнитный фон
19 октября — повышенный магнитный фон
20 октября — магнитная буря
21 октября — магнитная буря
22 октября — повышенный магнитный фон
23 октября — повышенный магнитный фон
24 октября — повышенный магнитный фон
25 октября — повышенный магнитный фон
26 октября — повышенный магнитный фон
27 октября — повышенный магнитный фон
28 октября — повышенный магнитный фон
29 октября — повышенный магнитный фон
30 октября — повышенный магнитный фон
Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Причина этого явления — потоки ионизированных частиц от Солнца, вступающие во взаимодействие с земной магнитосферой.
Геомагнитные бури влияют на технику. Они могут вызывать неполадки в комических аппаратах и также в электронике на Земле. Существует мнение о том, что магнитные бури отражаются на самочувствии людей, но единой позиции по данному вопросу в научном сообществе нет.