Магнитные бури в октябре: календарь на месяц

В октябре 2022 года на Земле ожидается три магнитные бури, а также повышение магнитного фона. Об этом сообщает сайт Meteoagent. Он ссылается на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов Америки.

Фото: globallookpress.com globallookpress.com

Первая магнитная буря началась 1 октября и будет продолжаться до 6 октября. Вторая ожидается 14 числа, третья — 20-21 числа.

Вот календарь магнитных бурь на месяц, начиная с 3 октября. Прогноз на 31 число данного месяца на сайте не приводится.

3 октября — сильная магнитная буря

4 октября — сильная магнитная буря

5 октября — магнитная буря

6 октября — магнитная буря

7 октября — повышенный магнитный фон

8 октября — повышенный магнитный фон

9 октября — повышенный магнитный фон

10 октября — повышенный магнитный фон

11 октября — повышенный магнитный фон

12 октября — повышенный магнитный фон

13 октября — повышенный магнитный фон

14 октября — магнитная буря

15 октября — повышенный магнитный фон

16 октября — повышенный магнитный фон

17 октября — повышенный магнитный фон

18 октября — повышенный магнитный фон

19 октября — повышенный магнитный фон

20 октября — магнитная буря

21 октября — магнитная буря

22 октября — повышенный магнитный фон

23 октября — повышенный магнитный фон

24 октября — повышенный магнитный фон

25 октября — повышенный магнитный фон

26 октября — повышенный магнитный фон

27 октября — повышенный магнитный фон

28 октября — повышенный магнитный фон

29 октября — повышенный магнитный фон

30 октября — повышенный магнитный фон

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Причина этого явления — потоки ионизированных частиц от Солнца, вступающие во взаимодействие с земной магнитосферой.