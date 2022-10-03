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1 час назад

Геологи спрогнозировали образование единого суперконтинента через 300 млн лет

Газета.Ru

Через 300 млн лет на Земле образуется новый суперконтинент. Статья об этом опубликована в NSR.

Геологи заявили о появлении единого суперконтинента через 300 млн лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Земная кора разделена на гигантские платформы, плавающие в магматическом океане. Эти платформы непрерывно двигаются, и в результате этого движения образуются океаны и материки.

Специалисты Нового Университета Кертина провели моделирование на суперкомпьютере, чтобы предсказать, как именно будут двигаться платформы в будущем. Выяснилось, что менее чем через 300 млн лет Тихий океан перестанет существовать, а материки соединятся в единое пространство, которое назвали Амазией. На первом этапе с Азией столкнется Америка, а потом Австралия. В самом конце последняя вместе с Антарктидой замкнет остатки океана в единое пространство. Исследователи полагают, что климат на Земле также претерпит существенные изменения. Они полагают, что уровень моря будет ниже, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет очень засушливой с высокими дневными перепадами температур.

Тихий океан — это остатки древнего суперокеана Панталасса. В данный момент он сокращается на несколько сантиметров в год, и это движение идет непрерывно с тех пор, как распался прошлый суперконтинент Пангея, образовав современные материки.

Ранее археологи выяснили, что в древней Британии богачи пировали на искусственных островах.

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