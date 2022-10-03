Геологи заявили о появлении единого суперконтинента через 300 млн лет

Специалисты Нового Университета Кертина провели моделирование на суперкомпьютере, чтобы предсказать, как именно будут двигаться платформы в будущем. Выяснилось, что менее чем через 300 млн лет Тихий океан перестанет существовать, а материки соединятся в единое пространство, которое назвали Амазией. На первом этапе с Азией столкнется Америка, а потом Австралия. В самом конце последняя вместе с Антарктидой замкнет остатки океана в единое пространство. Исследователи полагают, что климат на Земле также претерпит существенные изменения. Они полагают, что уровень моря будет ниже, а обширная внутренняя часть суперконтинента будет очень засушливой с высокими дневными перепадами температур.