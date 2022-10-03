Самый большой в мире пассажирский самолет распродадут на сувениры

Производство Airbus A380, крупнейшего пассажирского самолета, завершилось в 2021 году, однако эта модель по-прежнему эксплуатируется на регулярных рейсах. Один из выпущенных экземпляров с номером MSN13 решили разобрать на детали и пустить их с молотка под видом сувениров и произведений искусства – для этого их украсили рисунками художников. Всего на торги выставят около пяти сотен комплектующих – от элементов турбин до тележек для еды.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Airbus A380 производился в период с 2005 по 2021 год, и за это время было выпущено 254 самолета. 120 из них эксплуатируются Emirates, а у российских авиалиний этой модели нет. На сегодняшний день это самый большой пассажирский самолет, а также первый полностью двухпалубный. Он рассчитан на 853 пассажиров в одноклассной конфигурации.

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Разобранный на детали самолет с номером MSN13 совершил свой первый полет с компанией Emirates в 2008 году, был выведен из эксплуатации во время пандемии и списан в октябре 2021 года.