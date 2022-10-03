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27 минут назад

Детали самого большого в мире пассажирского самолета распродадут как сувениры

Motor.ru

Производство Airbus A380, крупнейшего пассажирского самолета, завершилось в 2021 году, однако эта модель по-прежнему эксплуатируется на регулярных рейсах. Один из выпущенных экземпляров с номером MSN13 решили разобрать на детали и пустить их с молотка под видом сувениров и произведений искусства – для этого их украсили рисунками художников. Всего на торги выставят около пяти сотен комплектующих – от элементов турбин до тележек для еды.

Самый большой в мире пассажирский самолет распродадут на сувениры
Фото: Motor.ruMotor.ru

Airbus A380 производился в период с 2005 по 2021 год, и за это время было выпущено 254 самолета. 120 из них эксплуатируются Emirates, а у российских авиалиний этой модели нет. На сегодняшний день это самый большой пассажирский самолет, а также первый полностью двухпалубный. Он рассчитан на 853 пассажиров в одноклассной конфигурации.

Motor.ru

Разобранный на детали самолет с номером MSN13 совершил свой первый полет с компанией Emirates в 2008 году, был выведен из эксплуатации во время пандемии и списан в октябре 2021 года.

На продажу выставят преимущественно комплектующие салона – их можно будет купить на аукционе, который пройдет во французской Тулузе с 13 по 15 октября, либо онлайн. Среди лотов можно встретить тележку для еды, лопасть двигателя и двери запасного выхода. Некоторые предметы расписаны художниками и превращены в предметы искусства.

Наука и техника,Emirates,
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