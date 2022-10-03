Инженеры создали солнечную панель-"бутерброд" с рекордной эффективностью

Ученые из Нидерландов смогли создать солнечные батареи с коэффициентом полезного действия больше 30%. Об этом сообщает пресс-служба TUE.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эффективность солнечных батарей является их главным параметром наравне с ценой. КПД большинства доступных на рынке солнечных панелей не превышает 22% — именно такая доля солнечного излучения переходит в электричество. Чем выше этот показатель, тем больше энергии можно получить с одной и той же площади.

Специалисты из Технического университета Эйндховена преодолели 30-процентный барьер эффективности фотоэлектрических преобразователей. Устройство обладает двухслойной конструкцией с компонентами из кремния и перовскита. В то время как первый хорошо работает со светом в видимом и инфракрасном спектре, перовскиты могут использовать ультрафиолетовое и видимое излучение, будучи прозрачными для ИК. Верхний элемент обладает эффективностью 19,7%, а нижний — 10,4%, что в сумме дает 30,1%.