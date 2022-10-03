YouTube будет продавать доступ к 4К-видео за отдельную плату

Как и у большинства современных сервисов, у YouTube есть собственная платная подписка — YouTube Premium. И, судя по всему, компания хочет сделать 4K-видео её эксклюзивом.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Premium-версия видеохостинга уже сейчас достаточно притягательный вариант. С его помощью можно избавить себя от необходимости смотреть рекламу, при этом у пользователя появляется возможность смотреть видео в фоновом режиме и скачивать его для офлайн просмотра.

Но YouTube этого показалось мало. Разработчики сервиса добавили в свежую бета-версию приложения опцию, указывающую на то, что разрешение 2160р (4К) является прерогативой YouTube Premium: