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31 минуту назад

YouTube будет продавать доступ к 4К-видео за отдельную плату

Ferra.ru

Как и у большинства современных сервисов, у YouTube есть собственная платная подписка — YouTube Premium. И, судя по всему, компания хочет сделать 4K-видео её эксклюзивом.

YouTube будет продавать доступ к 4К-видео за отдельную плату
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Premium-версия видеохостинга уже сейчас достаточно притягательный вариант. С его помощью можно избавить себя от необходимости смотреть рекламу, при этом у пользователя появляется возможность смотреть видео в фоновом режиме и скачивать его для офлайн просмотра.

Но YouTube этого показалось мало. Разработчики сервиса добавили в свежую бета-версию приложения опцию, указывающую на то, что разрешение 2160р (4К) является прерогативой YouTube Premium:

На данный момент Google, владеющая платформой, никаких комментариев по этому поводу не дала. Отсюда и неясность, как скоро нововведение коснётся обычных пользователей.

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