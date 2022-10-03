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10 минут назад

В октябре 2022 года WhatsApp навсегда отключится на ряде устаревших смартфонов

Газета.Ru

Владельцы iPhone на базе операционных систем iOS 10 и 11 не смогут пользоваться мессенджером WhatsApp, начиная с 24 октября 2022 года. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

WhatsApp навсегда отключится на ряде смартфонов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пользователям смартфонов с устаревшей версией ОС необходимо обновить свое устройство до вышеуказанной даты, иначе они лишатся возможности отправлять сообщения и совершать звонки посредством популярного мессенджера. Для это нужно зайти в настройки iPhone, выбрать пункт «Основные», а затем «Обновление ПО». Необходимо загрузить как минимум двенадцатую версию операционной системы для продолжения работы сервиса.

Кроме того, WhatsApp станет навсегда недоступным для смартфонов iPhone 5 и iPhone 5C — эти смартфоны уже не получают актуальных апдейтов iOS, поэтому обновить их не получится. Если пользователь желает продолжать пользоваться сервисом, ему придется приобрести новое, более современное устройство.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Марка Цукерберга высмеяли за устаревшую новую функцию WhatsApp. Речь идет о ссылках для видеозвонков, как в сервисах Zoom или Google Meet.

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