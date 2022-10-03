«Нужно жить дальше»: астероид 2022 SE37 сближается с Землей

В ночь на 1 октября две обсерватории на юге России обнаружили новый астероид 2022 SE37, сближающийся с Землей. Его диаметр составляет полкилометра, однако «в обозримом будущем» опасности для Земли он не представляет, отметили специалисты. По словам научного журналиста Михаила Котова, астрономы уже вычислили орбиты большинства астероидов, которые могут быть хоть как-то опасны для человечества.

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Две российские обсерватории в ночь на 1 октября обнаружили астероид 2022 SE37, который приближается к Земле.

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«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — говорится в сообщении Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИПМ) РАН.

В институте уточнили, что диаметр астероида составляет около полукилометра. Он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года, максимально удаляясь от звезды на 563 млн км и приближаясь на 120 млн км.

«В обозримом будущем опасности для Земли не представляет», — отметили ученые.

Они опубликовали снимки астероида, сделанные телескопом в поселке Кочеванчик и телескопом Кубанского государственного университета.

Международная сеть телескопов ИПМ им. М.В. Келдыша РАН

Академик Российской академии наук Юрий Балега также заявил, что небесное тело не угрожает Земле.

«Это еще один из почти 30 тыс. уже обнаруженных астрономами мира астероидов. Он пролетает от нашей планеты на расстоянии многих миллионов километров и никакой опасности для Земли не представляет», — сказал астроном агентству ТАСС.

«Сказать сложно, насколько он опасен»

Научный журналист Михаил Котов уточнил, что астероид 2022 SE37 не будет представлять угрозы для планеты еще десятилетия. По его словам, астрономы фиксируют размеры обнаруженного астероида и вычисляют его орбиту.

«Есть так называемые сближающиеся с Землей астероиды. Это значит, что их орбита проходит недалеко от орбиты Земли и теоретически когда-нибудь через много-много лет она может пересечься с орбитой Земли, и это может быть опасно», — объяснил журналист изданию «Лента.ру».

Он рассказал, что диаметр астероида можно сравнить с высотой Останкинской башни, которая составляет 540 м. Но данных пока недостаточно, чтобы представить масштабы последствий в случае потенциального столкновения с Землей, отметил Котов.

«Если этот астероид направится к нашей планете, это достаточно серьезно. Бывают и больше, гораздо больше, но 500 метров — это все-таки много. Ученые пока не знают, из какого материала он состоит, они бывают разные по составу. Поэтому так напрямую сказать сложно, насколько он опасен», — рассказал журналист.

При этом на данный момент астероид не представляет опасности, уточнил эксперт.

«Можно спокойно выдохнуть на несколько лет или даже десятков лет, то есть в ближайшее время он совсем-совсем никакой опасности не представляет», — рассказал Котов.

Он отметил, что астрономы вычислили орбиты большинства астероидов, которые могут быть хоть как-то опасны. «Поэтому можно и нужно продолжать жить дальше», — заключил он.

Ученые уже разрабатывают различные способы защиты планеты от потенциальных столкновений с астероидами и другими космическими объектами. Так, 27 сентября американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test — «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») столкнулся с астероидом Диморф в рамках миссии, призванной испытать технологию противоастероидной защиты Земли.

Скорость зонда достигала 24 тыс. км/ч. Сам DART был запущен в ноябре 2021 года года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.