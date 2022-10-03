Аналитик подтвердил провал iPhone 14

Базовый смартфон iPhone 14 не пользуется высокой популярностью. Об этом сообщает издание 9to5mac.

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Журналисты сослались на отчет аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга, который рассказал о провале iPhone 14. Специалист подтвердил низкие цифры продаж на основании данных о заказах передних панелей Apple у поставщиков. Выяснилось, что американская компания заказала на 18 процентов меньше панелей для iPhone 14, чем требовалось для iPhone 13 в 2021 году.

Автор отметил, что продажи стартовой модели iPhone нового поколения неудовлетворительны, поэтому Apple сконцентрировалась на производстве других моделей серии. Так, Янг выяснил, что iPhone 14 Pro и 14 Pro Max пользуются повышенным спросом. По его данным, заказы на панели для iPhone 14 Pro Max на 18 процентов выше, чем заказы на комплектующие для iPhone 13 Pro Max за тот же период прошлого года.

Росс Янг напомнил, что до конца года Apple выпустит в продажу еще один смартфон. Модель iPhone 14 Plus — компромиссный аппарат с увеличенным до 6,7 дюймов OLED-дисплеем — станет доступной для покупки 7 октября.