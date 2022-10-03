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37 минут назад

В России создадут три новых скафандра «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос

ТК «Звезда»

В России создадут три новых скафандра «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос. Об этом заявил генеральный директор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

В России создадут три новых скафандра «Орлан-МКС» для выхода в открытый космос
Фото: Владимир Вяткин РИА НовостиВладимир Вяткин РИА Новости

«Новые скафандры, будем считать, заказаны, соответствующий договор оформлен», - передает его слова ТАСС.

Сообщается, что компания заключила соглашение с госкорпорацией Роскосмос на создание скафандров на замену имеющимся. Ожидается, что снаряжение будет готово через полтора - два года.

«Изготовление трех скафандров на замену тем, которые сейчас на МКС, запущено», - отметил Поздняков.

Ранее спускаемый аппарат корабля «Союз МС-21» с вернувшимися с МКС российскими космонавтами приземлился в степи Казахстана. На Землю с Международной космической станции вернулись Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. За время полета космонавты совершили пять выходов в открытый космос, в одном из которых участвовала итальянка Саманта Кристофоретти.

Наука и техника,Саманта Кристофоретти,Олег Артемьев,Сергей Корсаков,Денис Матвеев,Сергей Поздняков,Роскосмос,
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