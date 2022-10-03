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46 минут назад

Как человеческий мозг "видит" окружающий мир: объясняют учёные

Ferra.ruиещё 1

Благодаря восприятию различные объекты в нашем сознании видятся не как отдельные явления, а как единое целое. И вот какова в этом роль мозга.

Ученые объяснили как человеческий мозг "видит" окружающий мир
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В психологии считается, что восприятие - отражение предметов и явлений, которые воздействуют на органы чувств человека. Причём отражение это целостное. Помимо ощущений, восприятие включает в себя осмысление прошлого опыта и пр.

Согласно теориям Гибсона и Павлова, восприятие осуществляется в два этапа. Первый - это появление раздражителя и его воздействие на нервную систему человека. В результате в нервных волокнах центральной нервной системы создаётся нервное возбуждение, которое затем передаётся в нервные центры и в мозг и в зоны, связанные с органами чувств.

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После этого формируется уже целостный образ объекта. Происходит это за счёт того, что из сенсорных (то есть связанных с восприятием человеком мира через органы чувств) областей возбуждение переходит в интегративные зоны головного мозга. Там и завершается процесс восприятия.

Интегративные зоны ещё называются перцептивными. При нарушении, например, такой зрительной зоны человек не будет ничего видеть, даже если органы чувств у него будут в норме.

Кроме того, в некоторых ситуациях (при риске смерти, при недостатке каких-либо веществ и т.п.) восприятие может искажаться. Человек может столкнуться с галлюцинациями, расщеплением образов и пр.

Существуют также различные эффекты восприятия. Один из них - эффект первичности и новизны. Он состоит в том, что люди склонны при наличии противоречивых данных о человеке большее значение придавать тому, что им сказали в самом начале (если это незнакомый человек), или новой информации о нём (если речь идёт о ком-то, с кем они знакомы).

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