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20 минут назад

Биологи обнаружили живых чернобыльских лягушек, почерневших от радиации

Газета.Ru

Ученые из Университета Уппсалы обнаружили в зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС необычных черных лягушек, предположительно защищенных от радиации. Evolutionary Applications.

Возле Чернобыльской АЭС нашли черных лягушек
Фото: German Orizaola/Pablo BurracoGerman Orizaola/Pablo Burraco

Радиационное излучение повреждает генетический материал живых организмов и вызывает нежелательные мутации. Но иногда радиация может благоприятствовать организмам. Животным, которые способны жить в зоне радиоактивного заражения, получают доступ к кормовым и территориальным ресурсам, на которые мало кто претендует.

В 2016 году рядом с поврежденным ядерным реактором ученые обнаружили несколько восточных квакш Hyla orientalis с необычным черным оттенком. Обычно этот вид имеет ярко-зеленый окрас. В последующие три года авторы проанализировали окраску более 200 самцов лягушек, отловленных в 12 различных прудах как в зоне отчуждения, так и вне ее.

Оказалось, что в зоне отчуждения обитают лягушки с гораздо более темной окраской. Некоторые из них были абсолютно черными. Ученые предполагают, что темный пигмент меланин позволяет амфибиям жить в условиях повышенной радиации. Ранее такая функция меланина была найдена у грибов. Пигмент поглощает и рассеивает часть энергии излучения. Кроме того, он может нейтрализовать активные формы кислорода, которые повреждают ДНК и структуры клетки.

Авария на четвертом реакторе Чернобыльской АЭС в 1986 году привела к крупнейшему выбросу радиоактивных материалов в окружающую среду в истории человечества. Сегодня эта зона превратилась в настоящий заповедник: здесь находят убежище разнообразные редкие виды животных, в том числе медведи, волки и рыси.

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