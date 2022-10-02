Возле Чернобыльской АЭС нашли черных лягушек

Ученые из Университета Уппсалы обнаружили в зоне отчуждения вблизи Чернобыльской АЭС необычных черных лягушек, предположительно защищенных от радиации. Evolutionary Applications.

Фото: German Orizaola/Pablo Burraco German Orizaola/Pablo Burraco

Радиационное излучение повреждает генетический материал живых организмов и вызывает нежелательные мутации. Но иногда радиация может благоприятствовать организмам. Животным, которые способны жить в зоне радиоактивного заражения, получают доступ к кормовым и территориальным ресурсам, на которые мало кто претендует.

В 2016 году рядом с поврежденным ядерным реактором ученые обнаружили несколько восточных квакш Hyla orientalis с необычным черным оттенком. Обычно этот вид имеет ярко-зеленый окрас. В последующие три года авторы проанализировали окраску более 200 самцов лягушек, отловленных в 12 различных прудах как в зоне отчуждения, так и вне ее.

Оказалось, что в зоне отчуждения обитают лягушки с гораздо более темной окраской. Некоторые из них были абсолютно черными. Ученые предполагают, что темный пигмент меланин позволяет амфибиям жить в условиях повышенной радиации. Ранее такая функция меланина была найдена у грибов. Пигмент поглощает и рассеивает часть энергии излучения. Кроме того, он может нейтрализовать активные формы кислорода, которые повреждают ДНК и структуры клетки.