Назван самый мощный смартфон сентября 2022 года

Авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг производительности смартфонов. На этот раз за сентябрь 2022 года.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Внезапно, первое место в списке занял смартфон, в котором установлен процессор не от Qualcomm, а от MediaTek. Речь идёт о ASUS ROG Phone 6D Ultimate с Dimensity 9000+ в качестве основы. Таким образом, лидером сентября стал не Snapdragon 8+ Gen 1.

На втором месте расположился OnePlus Ace Pro, который также известен под названием OnePlus 10T. Замыкает же тройку IQOO 10 Pro. Оба смартфона (как и оставшиеся топ-7 устройств сентября) основаны на новейшем чипе от Qualcomm. Вот как выглядит полный список: