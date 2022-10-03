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25 минут назад

Назван самый мощный смартфон сентября 2022 года

Ferra.ruиещё 1

Авторы популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг производительности смартфонов. На этот раз за сентябрь 2022 года.

Назван самый мощный смартфон сентября 2022 года
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Внезапно, первое место в списке занял смартфон, в котором установлен процессор не от Qualcomm, а от MediaTek. Речь идёт о ASUS ROG Phone 6D Ultimate с Dimensity 9000+ в качестве основы. Таким образом, лидером сентября стал не Snapdragon 8+ Gen 1.

На втором месте расположился OnePlus Ace Pro, который также известен под названием OnePlus 10T. Замыкает же тройку IQOO 10 Pro. Оба смартфона (как и оставшиеся топ-7 устройств сентября) основаны на новейшем чипе от Qualcomm. Вот как выглядит полный список:

Из прочих «интересностей» рейтинга можно отметить наличие в нём складного смартфона — Xiaomi Mix Fold 2. Отметим, что подобные девайсы не часто бывают гостями в подобных подборках.

Наука и техника,Qualcomm,
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