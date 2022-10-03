Глава Apple Тим Кук заявил, что детей нужно учить языкам программирования

Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал, что детей нужно учить языкам программирования с начальной школы. Об этом он заявил во время интервью нидерландскому агентству Bright.

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«Я думаю, что каждый должен изучать программирование до того, как закончит среднюю школу. Считаю, что языки программирования следует преподавать в начальной школе», — отметил Кук.

Глава компании из Купертино уверен, что программирование является «единственным универсальным языком», в отличие от иностранных языков.

«Это самый важный язык, который вы можете выучить. Конечно, ваш родной язык важнее для общения, но язык программирования — это способ задействовать ваш творческий потенциал», — добавил Кук.

Отмечается, что Кук уже много лет выступает за включение программирования в учебную программу дошкольного образования в США, считая предмет таким же важным, как математика и история.