Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев и Москву на следующей неделе

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе планирует приехать в Киев и Москву в рамках усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты около Запорожской АЭС. Об этом сообщается в субботу, 1 октября, в заявлении агентства.

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— Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и прилагает другие усилия, направленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву, — сказано в заявлении, передает РИА Новости.

29 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиоактивный фон на ЗАЭС находится в норме. До этого в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что на территорию Запорожской АЭС сбросили дрон. При этом уточняется, что станции ничего не угрожает, возгорания на втором блоке нет.