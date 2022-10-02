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29 минут назад

Генеральный директор МАГАТЭ планирует посетить Киев и Москву на следующей неделе

Вечерняя Москва

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе планирует приехать в Киев и Москву в рамках усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты около Запорожской АЭС. Об этом сообщается в субботу, 1 октября, в заявлении агентства.

Генеральный директор МАГАТЭ посетит Киев и Москву на следующей неделе
Фото: flickr/iaea_imagebankflickr/iaea_imagebank

— Генеральный директор Гросси продолжает свои консультации и прилагает другие усилия, направленные на скорейшее согласование и создание зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС. Ожидается, что на следующей неделе он посетит Киев и Москву, — сказано в заявлении, передает РИА Новости.

29 сентября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что радиоактивный фон на ЗАЭС находится в норме. До этого в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что на территорию Запорожской АЭС сбросили дрон. При этом уточняется, что станции ничего не угрожает, возгорания на втором блоке нет.

22 сентября МАГАТЭ начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будут обсуждаться конкретные параметры задачи.

Наука и техника,Рафаэль Гросси,Евгений Балицкий,МАГАТЭ,
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