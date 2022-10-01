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51 минуту назад

Археологи выяснили, что древние Майя отравили свои города ртутью

Газета.Ru

Ученые из Австралийского католического университета выяснили, что поселения древних Майя отравлены ртутью, причем по вине самих же индейцев. Это исследование было опубликовано в Frontiers in Environmental Science.

Археологи выяснили, что древние Майя отравили свои города ртутью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вместе с группой исследователей из США и Великобритании австралийские ученые измерили уровень ртути в десяти поселениях Майя. В семи из них, в том числе и в крупном городе Тикаль, уровень ртути оказался выше современных допустимых концентраций. Содержание этого металла в некоторых локациях оказалось настолько высоким, что может представлять опасность для самих исследователей, которым следует принимать меры предосторожности на раскопках.

Кроме того, ртуть обнаружили глубоко в почве — видимо, индейцы были знакомы с ней на протяжении многих веков. Возможно, Майя использовали киноварь — твердый сульфид ртути, имеющий красный цвет. Для индейцев он мог быть символом крови во время ритуалов. При этом месторождений сульфида ртути рядом с поселениями не было. Майя могли получить киноварь химическим способом, либо просто купив ее у других народов.

Известно, что один из последних правителей города Тикаль, царь по имени Темное Солнце, страдал ожирением, что могло свидетельствовать об отравлении ртутью.

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