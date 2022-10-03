Россиянам дали совет по скачиванию удаленных приложений из App Store

Удаленные из App Store приложения продолжают работать, если были установлены на телефоне до «зачистки». Если же раньше приложения были, но сейчас отсутствуют на устройстве или у пользователя появился новый телефон, то их можно загрузить при помощи маркетплейса. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.