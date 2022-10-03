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54 минуты назад

Россиянам дали совет по скачиванию удаленных приложений из App Store

Ura.Ruиещё 2

Удаленные из App Store приложения продолжают работать, если были установлены на телефоне до «зачистки». Если же раньше приложения были, но сейчас отсутствуют на устройстве или у пользователя появился новый телефон, то их можно загрузить при помощи маркетплейса. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Россиянам дали совет по скачиванию удаленных приложений из App Store
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«Для этого [повторного скачивания] необходимо зайти в App Store и перейти в каталог „Покупки“. Там пользователь может увидеть те приложения, которые он скачивал, и, соответственно, сделать это вновь. Есть один нюанс. Скачать приложения можно только той версии, которая была загружена изначально», — дал совет эксперт в беседе с «Известиями».

При этом Вакулин рекомендует отказаться от загрузки сторонних приложений из-за суровой политики Apple. Гораздо эффективнее обратиться к знакомым, которые ранее устанавливали удаленные приложения, чтобы те поделились аккаунтом, рекомендует специалист.

Приложение социальной сети «ВКонтакте» пропало из App Store в ночь на 28 сентября. Вместе с ним были удалены VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также почта Mail. ru. Это произошло в рамках антироссийских санкций, ставшим ответом на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее из AppStore пропал «Сбербанк Онлайн». Удаление из маркетплейса App Store приложений VK приведет к снижению продаж iPhone на территории России, убежден главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG. Артем Геллер.

Наука и техника,Mail.ru Group,Сбербанк России,Apple,
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