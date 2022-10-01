Экипаж миссии Crew-5 с космонавтом Кикиной прибыл на космодром

Экипаж миссии Crew-5 с космонавтом из РФ Анной Кикиной прибыл в субботу в Космический центр им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида), откуда 5 октября на корабле Crew Dragon компании SpaceX отправится на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Фото: Пресс-служба Центра подготовки космонавтов Пресс-служба Центра подготовки космонавтов

Кикина, которая первой из российских космонавтов отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом, 9 сентября отправилась в США для подготовки к запуску, которая проходила в Космическом центре им. Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас). В субботу экипаж, в который помимо Кикиной входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, был на самолете доставлен на мыс Канаверал.

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По прибытии на космодром Кикина, выступая на английском языке, заявила, что благодарна за предоставленный ей шанс отправиться на МКС в составе миссии Crew-5. Космонавт отметила, что это стало возможным, несмотря "на множество трудностей". По словам Кикиной, она крайне тепло относится к остальным членам экипажа и отметила, что им предстоит интересная работа "ради общего успеха". Космонавт заявила, что на данный момент не планируется, что во время пребывания на МКС она будет выполнять работы в открытом космосе, однако не исключила полностью такую вероятность.

NASA планирует, что запуск Crew Dragon будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 в полдень 5 октября (19:00 мск). Изначально запуск был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его из-за урагана "Иэн", который обрушился на Флориду в минувшую среду. Представители американского космического ведомства на пресс-конференции подчеркнули, что космодром не пострадал в результате удара стихии.