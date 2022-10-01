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58 минут назад

Ученые нашли способ превращать пластик в топливо с низкими потерями

Ferra.ru

Превращение пластиковых отходов в полезные продукты путем химической переработки - одна из стратегий решения растущей проблемы загрязнения Земли пластиком. Новое исследование может улучшить способность пиролиза перерабатывать пластик и получать топливо в качестве побочного продукта.

Найден способ превращать пластик в топливо с низкими потерями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Пиролиз предполагает нагревание пластика в бескислородной среде, что приводит к распаду материалов и образованию в процессе нового жидкого или газообразного топлива. Однако существующие коммерческие приложения либо работают ниже необходимого масштаба, либо могут работать только с определенными видами пластика, говорят ученые.

Ученые провели совместный пиролиз двух наиболее распространенных видов пластика, полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) и полиэтилентерефталата (ПЭТ), с различными катализаторами для изучения эффектов взаимодействия между пластиками. Они обнаружили, что один катализатор может быть хорошим кандидатом для преобразования смешанных отходов ПЭНП и ПЭТ в ценное жидкое топливо.

"Мы увидели продукты, которые могут быть очень хорошими кандидатами для применения в бензине", - сказал один из авторов исследования.

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