В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
1 час назад

Lenovo представит первый в истории игровой ноутбук с ChromeOS вместо Windows

Ferra.ru

Как-то так повелось, что хромбуки воспринимаются как максимально слабенькие офисные ноутбуки, на которых максимум можно работать с документами и сидеть в Интернете.

Lenovo представит первый игровой ноутбук с ChromeOS вместо Windows
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По всей видимости, ребята из Lenovo решили разрушить этот миф. Сообщается, что компания готовится анонсировать Lenovo IdeaPad 5 Gaming Chromebook — полноценный 16-дюймовый игровой ноутбук, который будет работать под управлением ChromeOS.

В основу устройства лягут процессоры Intel Core i3-1215U и Core i5-1235U, в зависимости от модификации. При этом дисплей ноутбук сможет похвастаться разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Оперативной памяти в IdeaPad 5 Gaming Chromebook ожидается 8 ГБ, а постоянной — 512 ГБ. Больше никаких подробностей в сети не появлялось. В том числе и о том, как скоро состоится анонс устройства.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители