Lenovo представит первый игровой ноутбук с ChromeOS вместо Windows

Как-то так повелось, что хромбуки воспринимаются как максимально слабенькие офисные ноутбуки, на которых максимум можно работать с документами и сидеть в Интернете.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По всей видимости, ребята из Lenovo решили разрушить этот миф. Сообщается, что компания готовится анонсировать Lenovo IdeaPad 5 Gaming Chromebook — полноценный 16-дюймовый игровой ноутбук, который будет работать под управлением ChromeOS.

В основу устройства лягут процессоры Intel Core i3-1215U и Core i5-1235U, в зависимости от модификации. При этом дисплей ноутбук сможет похвастаться разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц.