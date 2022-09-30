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1 час назад

В Турции археологи обнаружили похороненного в амфоре ребенка

Газета.Ru

Археологи обнаружили в Турции останки ребенка, захороненные в амфоре. Об этом сообщает Hürriyet Daily News.

В Турции археологи обнаружили похороненного в амфоре ребенка
Фото: hurriyetdailynews.comhurriyetdailynews.com

Находка была сделана на мысе Анамур в провинции Мерсин на юге страны. В древние времена там располагался город Анемурий, но в VII веке нашей эры его забросили. В 1960-х годах в нем начались раскопки, удалось выделить нижний город и цитадель. На территории Анемурия сохранились церкви, бани, акведуки, большая театр и мозаики в хорошем состоянии.

Теперь Мехмет Текоджак из Университета Сельчук и его коллеги завершили очередную стадию раскопок в этом городе.

На месте бывшей колоннадной улицы они нашли человеческие останки. Сначала исследователи обнаружили кости новорожденного ребенка, которого похоронили в торговой амфоре. По данным Текоджака, это первое подобное погребение, обнаруженное в Анемурии. Затем последовали находки еще трех костяков, на скорую руку просто закопанных в землю. Предположительно они могли быть останками семьи ребенка. Ранее в этом районе обнаружили еще три скелета (двух взрослых и одного ребенка). По словам археологов, эти открытия примечательны тем, что захоронения находились за пределами некрополя древнего города. Текоджак отметил, что, возможно, на этом месте когда-то находилась церковь, о которой археологи до сих пор не знают, либо же могилы устроили в церковном саду.

Ранее археологи удивились следам какао в посуде простолюдинов народа древних майя.

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