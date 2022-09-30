Нейробиологи нашли новый признак "суперстарения"

Нейробиологи из Северо-Западного университета в США обнаружили, что нейроны в энторинальной коре мозга, отвечающей за память, были значительно крупнее у людей старше 80 лет, которые демонстрируют исключительную память, по сравнению с людьми на 20-30 лет моложе. Работа была опубликована в журнале The Journal of Neuroscience.
«Наблюдение, что у людей старшего возраста нейроны крупнее, чем у более молодых, может означать, что крупные клетки присутствовали с рождения и структурно сохранялись на протяжении всей их жизни. Мы пришли к выводу, что более крупные нейроны являются биологической особенностью траектории суперстарения, когда состояние памяти пожилых сравнимо с показателями молодых людей», — говорят ученые.
Эти нейроны не содержали клубков тау-белка, характерного признака болезни Альцгеймера. При этом заболевании белки начинают сворачиваться и образовывать комки, из-за чего нейроны перестают получать достаточно питательных веществ и отмирают – нейрон, избавленный от образования клубков, может сохранять свою структурную целостность и дольше оставаться здоровым.
В ходе исследования ученые посмертно изучили мозг шести пожилых людей с отличными когнитивными способностями, семи пожилых людей со средними когнитивными способностями, шести молодых людей и пяти человек с ранними стадиями болезни Альцгеймера.
Затем они измерили размер нейронов энторинальной коры и наличие клубков тау и сравнили данные между собой. Оказалось, что у пожилых людей с отличными когнитивными способностями нейроны такие же, как и у молодых. Ученые планируют продолжить исследования, чтобы понять, как и почему у суперстариков сохраняется целостность нейронов.