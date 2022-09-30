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30 минут назад

Предсказания об изменении климата подтвердились

Lenta.ru

Данные спутниковых наблюдений подтвердили климатические модели, предсказывающие повышение уровня моря из-за таяния ледников Гренландии. Это показали специалисты из Лос-Аламосской национальной лаборатории, которые опубликовали результаты исследований в журнале Science.

Предсказания об изменении климата подтвердились
Фото: Los Alamos National Laboratory / Phys.orgLos Alamos National Laboratory / Phys.org

По словам ведущего автора работы Софи Коулсон (Sophie Coulson), поскольку таяние ледников продолжается, а вода перераспределяется по всему мировому океану, уровень моря повышается неравномерно. Каждый ледник и ледяной щит входят в уникальную схему изменения уровня моря, и эти закономерности называются «отпечатками пальцев». Несмотря на более чем полвека исследований, эти отпечатки так и не были однозначно выявлены.

Доминирующий эффект в регионе Гренландии заключается в том, что по мере того, как ледяной щит теряет массу, он оказывает меньшее гравитационное притяжение на воду в открытом океане, поэтому вода мигрирует от ледяного щита. Это приводит к понижению уровня моря вблизи Гренландии и повышению за его пределами. Используя новые оценки таяния льда, исследователи предсказали характер изменения уровня моря, исходя из этой модели, и теоретические расчеты сошлись с фактическими данными.

Новое исследование подтверждает точность геофизических прогнозов изменения уровня моря и увеличивает доверие к прогнозам повышения уровня моря в ближайшие десятилетия и столетие.

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