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29 минут назад

Китайские ученые разработали миниатюрный биосолнечный элемент на основе морских микробов

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Морские микробные экосистемы с функцией фотоэлектрического преобразования можно рассматривать как огромный солнечный аккумулятор, считают исследователи.

Создан биосолнечный элемент на основе морских микробов
Фото: iStockiStock

Ученые Китайской академии наук создали миниатюрную биобатарею и фотоэлемент, имитирующие экологическую структуру морских микробных систем. Устройства преобразуют свет в электричество и накапливают энергию. Об этом сообщает Phys.org.

Преобразование энергии в морских экосистемах начинается с фотосинтеза. Фотосинтезирующие микроорганизмы поглощают солнечную энергию и преобразуют фотоны в электроны, которые используются для связывания углекислого газа в органическое вещество.

Это вещество частично потребляется планктоном, живущим в толще воды, а частично откладывается в морские отложения, где другие микроорганзимы минерализуют сложное органическое вещество до углекислого газа путем последовательного окисления.

При взгляде из космоса морские микробные экосистемы с функцией фотоэлектрического преобразования можно рассматривать как огромную биобатарею на солнечной энергии.

Однако микроорганизмы рассредоточены по всему мировому океану, а перенос электронов в этих системах идет медленно и слабо, поэтому энергоэффективность подобных образований очень низка.

Китайские ученые воспроизвели структуру морских микробных экосистем, создав искусственное сообщество микроорганизмов. В нем специально сконструированные бактерии запасают энергию в сахарозе, синтезируя ее из углекислого газа. Другие микроорганизмы расщепляют сахарозу, из-за чего в ходе цепочки химических реакций генерируется электрический ток.

По словам ученых, их исследование продемонстрировало перспективы выработки энергии с помощью искусственных микробных систем и открывает перспективы для дальнейших изысканий в данном направлении.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о перспективном проекте, предлагающим использовать землю в качестве хранилища солнечной энергии.

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