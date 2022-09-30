Астрофизики создали подробную карту "некрополя" нашей галактики

Сиднейский университет воссоздал полный жизненный цикл древних мертвых звезд. Таким образом астрофизики создали первую подробную карту “некрополя” или “кладбища” нашей галактики Млечный Путь. Результаты опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Первая карта "некрополя" - карта “трупов” некогда массивных солнц, которые с тех пор превратились в черные дыры и нейтронные звезды - показала, что кладбище простирается в три раза выше Млечного Пути, и что почти треть объектов вообще выброшена из галактики.

"Эти компактные остатки мертвых звезд демонстрируют принципиально иное распределение и структуру, чем видимая галактика", - говорит Дэвид Суини, ведущий автор статьи.

Нейтронные звезды и черные дыры образуются, когда массивные звезды - более чем в восемь раз больше нашего Солнца - исчерпывают свое топливо и внезапно разрушаются. Это вызывает беглую реакцию, в результате которой внешние части звезды разлетаются на части в результате титанического взрыва сверхновой, а ядро продолжает сжиматься до тех пор, пока - в зависимости от начальной массы - не превращается либо в нейтронную звезду, либо в черную дыру.

Несмотря на то, что с момента образования галактики их должно было образоваться миллиарды, эти экзотические туши были выброшены во тьму межзвездного пространства породившей их сверхновой звездой и, следовательно, остались вне поля зрения и знаний астрономов - до сих пор.

Тщательно воссоздав полный жизненный цикл древних мертвых звезд, исследователи построили первую подробную карту, показывающую, где лежат их трупы.