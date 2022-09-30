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59 минут назад

Обновление iOS приблизило старые наушники AirPods Pro к их новейшей версии

Ferra.ru

Благодаря третьей бета-версии iOS 16.1, которая была выпущена ранее на этой неделе, функция адаптивной прозрачности, представленная в AirPods Pro второго поколения, теперь появилась и на оригинальных AirPods Pro.

Обновление iOS приблизило старые наушники AirPods Pro к их новейшей версии
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отмечается на Reddit, владельцы AirPods Pro первого поколения, у которых также есть бета-версия программы AirPods, теперь увидят переключатель "Адаптивная прозрачность" в разделе "Настройки". Чтобы увидеть эту настройку, требуется бета-прошивка 5A304A.

Apple представила адаптивную прозрачность в AirPods Pro 2. Она предназначена для того, чтобы AirPods могли блокировать громкие звуки, такие как сирены, строительные работы или громкие динамики на концерте, не блокируя весь звук.

AirPods Pro 2 оснащены обновленным чипом H2, который обеспечивает работу адаптивной прозрачности, поэтому пока неясно, как работает функция с чипом H1 в оригинальных AirPods Pro.

Наука и техника,Apple,
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