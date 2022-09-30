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1 час назад

«Русские хакеры» атаковали сайт британской контрразведки MI-5

Lenta.ru

Официальный сайт британской службы контрразведки MI5 атаковали «русские хакеры». Об этом сообщает ТАСС.

«Русские хакеры» атаковали сайт британской контрразведки MI-5
Фото:  freestocks / Unsplash freestocks / Unsplash

Отмечается, что ответственность за кибератаку взяла на себя российская хакерская группировка под названием Russian Anonymous.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки RaHDIt («Злые русские хакеры») выложили в сеть данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины. Уточнялось, что в списке, попавшем в открытый доступ, содержалась информация о представителях разведки, работавших под прикрытием посольств более чем в 20 государствах.

Наука и техника,СВР России,
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