«Русские хакеры» атаковали сайт британской контрразведки MI-5

Отмечается, что ответственность за кибератаку взяла на себя российская хакерская группировка под названием Russian Anonymous.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки RaHDIt («Злые русские хакеры») выложили в сеть данные 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины. Уточнялось, что в списке, попавшем в открытый доступ, содержалась информация о представителях разведки, работавших под прикрытием посольств более чем в 20 государствах.