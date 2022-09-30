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35 минут назад

Российские ритейлеры запустили продажи iPhone 14 Pro и Pro Max

Чемпионат.comиещё 1

В сетях re:Store и «Билайн» стартовали продажи смартфонов iPhone 14 Pro и Pro Max.

Российские ритейлеры запустили продажи iPhone 14 Pro и Pro Max
Фото: APPLEAPPLE

Стоимость iPhone 14 Pro начинается от 119 990 рублей, а 14 Pro Max — от 134 990 рублей. Самую дорогую версию iPhone 14 Pro с 1 ТБ памяти на борту предлагают за 171 990 рублей, а Pro Max — за 184 990 рублей. Когда точно в продаже появятся смартфоны iPhone 14 и 14 Plus у ритейлеров, пока неизвестно.

Ранее продажи iPhone 14 стартовали на маркетплейсах «Яндекс Маркет» и «Ozon».

Ритейлеры также начали продавать смарт-часы Apple Watch Series 8 — их стоимость начинается от 41 999 рублей. Ещё их официально продают в сети «М.Видео — Эльдорадо». Представители серии магазинов заявили, что они предоставляют покупателю полноценную годовую гарантию на все продаваемые устройства.

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